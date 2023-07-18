Заявление Минобороны Азербайджана: Джульфа и Кельбаджар под обстрелом

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередных провокациях вооруженных сил Армении на границе и сепаратистов в Карабахе.

Согласно сообщению оборонного ведомства, 18 июля примерно в 21:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении. В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, отметили в ведомстве.

Кроме того, 19 июля с 00:40 до 01:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Юхары Шорджа Басаркечарского района и Аджибадж Кафанского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Истису, Моллабайрамлы Кельбаджарского района и населенного пункта Бойахмед Джульфинского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

В Минобороны указали, что подразделениями азербайджанской армии приняты ответные меры.