Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 09:35

Президент Кыргызстана подписал закон о переходе госучреждений на государственный язык. Оказавшись между молотом и наковальней – требованием кыргызстанской общественности повысить роль родного языка и пристальным вниманием Москвы, чтобы русский язык «не ущемляли», власти Кыргызстана нашли, как им кажется, соломоново решение.

Теперь сферы использования кыргызского языка как государственного определены предельно четко. Он должен использоваться, как говорится в подписанном законе, в деятельности госорганов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; при подготовке и проведении выборов и референдумов; в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах; при разработке нормативных правовых актов, в делопроизводстве и документообороте. Кроме того, в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей и так далее. Вдобавок телерадиокомпании, включая частные, обязаны не менее 60% своих передач вести на кыргызском языке. Определен и перечень категорий граждан, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей: госслужащие, депутаты, работники Национального банка, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, юристы, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагоги, медицинские работники и ряд других категорий. Вроде как местные «языковые патрули», настаивавшие на том, чтобы продавцы говорили только по-кыргызски, должны быть удовлетворены. Но встает вопрос о том, насколько этот закон выполним, учитывая тесные связи Бишкека и Москвы, а также число трудовых мигрантов, едущих на заработки в Россию.