Соломоново решение: урезать русский язык наша корреспонденция

Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии

Президент Кыргызстана подписал закон о переходе госучреждений на государственный язык.

Оказавшись между молотом и наковальней – требованием кыргызстанской общественности повысить роль родного языка и пристальным вниманием Москвы, чтобы русский язык «не ущемляли», власти Кыргызстана нашли, как им кажется, соломоново решение.

Президента Кыргызстана можно понять – дав указание приготовить данный закон и подписав его, он действовал из самых лучших побуждений

Теперь сферы использования кыргызского языка как государственного определены предельно четко. Он должен использоваться, как говорится в подписанном законе, в деятельности госорганов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; при подготовке и проведении выборов и референдумов; в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах; при разработке нормативных правовых актов, в делопроизводстве и документообороте.

Кроме того, в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей и так далее.

Вдобавок телерадиокомпании, включая частные, обязаны не менее 60% своих передач вести на кыргызском языке. Определен и перечень категорий граждан, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей: госслужащие, депутаты, работники Национального банка, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, юристы, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагоги, медицинские работники и ряд других категорий.

Вроде как местные «языковые патрули», настаивавшие на том, чтобы продавцы говорили только по-кыргызски, должны быть удовлетворены. Но встает вопрос о том, насколько этот закон выполним, учитывая тесные связи Бишкека и Москвы, а также число трудовых мигрантов, едущих на заработки в Россию.

Запрос на изучение русского языка у кыргызской молодежи традиционно высок, поскольку его знание обеспечивает им социальный лифт, который, к сожалению, не слишком доступен им в их родной стране

Знаменитое выражение о том, что «суровость законов искупается необязательностью их исполнения» как нельзя более полно применимо к Кыргызстану. Конечно, неисполнение закона – плохо, и за это можно получить ай-яй-яй, а то и вовсе а-та-та, но при этом всегда можно договориться на некоторые небольшие послабления, которые постепенно перерастают в систему.

Запрос на изучение русского языка у кыргызской молодежи традиционно высок, поскольку его знание обеспечивает им социальный лифт, который, к сожалению, не слишком доступен им в их родной стране. А раз так, то и подписанный закон в той или иной мере будет нарушаться. И ничего с этим не поделаешь, это объективная реальность.

Кыргызстанские власти поступили как типичные чиновники – достаточно принять постановление и сразу все наладится. Это вряд ли. А вот что конфликтов на языковой почве из-за деятельности тех же «языковых патрулей» прибавится, к гадалке не ходи.

Президента Кыргызстана можно понять – дав указание приготовить данный закон и подписав его, он действовал из самых лучших побуждений. И чуть-чуть отвечая на запрос местных националистов. Не учел он только одного – экономических реалий своей страны, живущей за счет «отхожих промыслов» местных граждан в России. 

И хотя о политических последствиях его решения говорить пока рано, как минимум нужно дождаться реакции Москвы, но об одном можно сказать твердо: двуязычию в Кыргызстане быть еще долго. Не берусь судить, хорошо это или плохо для республики. Но когда экономика сталкивается с языковой проблемой, первая всегда выигрывает.