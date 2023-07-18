Соломоново решение: урезать русский язык наша корреспонденция
Президент Кыргызстана подписал закон о переходе госучреждений на государственный язык.
Оказавшись между молотом и наковальней – требованием кыргызстанской общественности повысить роль родного языка и пристальным вниманием Москвы, чтобы русский язык «не ущемляли», власти Кыргызстана нашли, как им кажется, соломоново решение.
Теперь сферы использования кыргызского языка как государственного определены предельно четко. Он должен использоваться, как говорится в подписанном законе, в деятельности госорганов, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; при подготовке и проведении выборов и референдумов; в судопроизводстве, Вооруженных силах, правоохранительных органах; при разработке нормативных правовых актов, в делопроизводстве и документообороте.
Кроме того, в сферах образования, науки, культуры, телевидения и радиовещания, средствах массовой информации, книгоиздании, пользовательских интерфейсах компьютерных программ и веб-сайтов, публичных мероприятий, рекламе, транспорте, сфере обслуживания потребителей и так далее.
Вдобавок телерадиокомпании, включая частные, обязаны не менее 60% своих передач вести на кыргызском языке. Определен и перечень категорий граждан, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей: госслужащие, депутаты, работники Национального банка, сотрудники МВД и других правоохранительных органов, юристы, руководители и сотрудники учебных заведений всех форм собственности, педагоги, медицинские работники и ряд других категорий.
Вроде как местные «языковые патрули», настаивавшие на том, чтобы продавцы говорили только по-кыргызски, должны быть удовлетворены. Но встает вопрос о том, насколько этот закон выполним, учитывая тесные связи Бишкека и Москвы, а также число трудовых мигрантов, едущих на заработки в Россию.
Знаменитое выражение о том, что «суровость законов искупается необязательностью их исполнения» как нельзя более полно применимо к Кыргызстану. Конечно, неисполнение закона – плохо, и за это можно получить ай-яй-яй, а то и вовсе а-та-та, но при этом всегда можно договориться на некоторые небольшие послабления, которые постепенно перерастают в систему.
Запрос на изучение русского языка у кыргызской молодежи традиционно высок, поскольку его знание обеспечивает им социальный лифт, который, к сожалению, не слишком доступен им в их родной стране. А раз так, то и подписанный закон в той или иной мере будет нарушаться. И ничего с этим не поделаешь, это объективная реальность.
Кыргызстанские власти поступили как типичные чиновники – достаточно принять постановление и сразу все наладится. Это вряд ли. А вот что конфликтов на языковой почве из-за деятельности тех же «языковых патрулей» прибавится, к гадалке не ходи.
Президента Кыргызстана можно понять – дав указание приготовить данный закон и подписав его, он действовал из самых лучших побуждений. И чуть-чуть отвечая на запрос местных националистов. Не учел он только одного – экономических реалий своей страны, живущей за счет «отхожих промыслов» местных граждан в России.
И хотя о политических последствиях его решения говорить пока рано, как минимум нужно дождаться реакции Москвы, но об одном можно сказать твердо: двуязычию в Кыргызстане быть еще долго. Не берусь судить, хорошо это или плохо для республики. Но когда экономика сталкивается с языковой проблемой, первая всегда выигрывает.