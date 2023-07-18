В Крыму загорелся склад боеприпасов. Жителей эвакуируют

Из зоны, прилегающей к полигону планируется эвакуировать более двух тысяч человек. Взрывы продолжаются уже несколько часов.

Как пишет Baza, взрывы начались примерно в 4:30. Из-за пожара перекрыта федеральная трасса «Таврида». Транспорт перенаправляется через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Информации о причинах возгорания нет. По словам местных жителей, пожару предшествовала серия взрывов.

О пожаре и детонации первым сообщил телеграм-канал «Крымский ветер»: он опубликовал три видео, на двух из которых вдалеке хорошо видны большой огонь и разлетающиеся от взрывов большие «искры» — вероятно, реактивные боеприпасы. Затем еще два видео пожара и взрывов с других ракурсов опубликовал телеграм-канал «Труха Украина». По информации «Крымского ветра», который ссылается на местных жителей, в склад, который расположен на полигоне близ городка Старый Крым на востоке полуострова, было три попадания ракет или дронов. От этого полигона до ближайшей точки на линии фронта не менее 230 километров.

В ночь на 18 июля Крым подвергся атаке беспилотников. По словам Сергея Аксенова, силами ПВО были сбиты девять БПЛА, еще 19 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны РФ также сообщило об атаке. Согласно ведомству, сбиты были 17 беспилотников, еще 11 – подавлены РЭБ.