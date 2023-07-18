В Киеве «ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны», заявил глава городской военной администрации Сергей Попко. Мэр Киева Виталий Кличко также уточнил, что звуки взрывов в столице — это работа ПВО.

Сегодня ночью российская армия атаковала украинские города дронами Shahed и крылатыми ракетами. Об этом сообщило командование Воздушных сил Украины.

«Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу Shahedами. Безрезультатно. Еще на подступах к столице. Предварительно, без жертв и разрушений, но данные еще уточняются», — сказал Попко.

Украинские СМИ также передали о взрывах в Одесской области, но власти пока не сообщали о последствиях атаки. Телеграм-канал «Новости Одессы» опубликовал видео с последствиями обстрела. По данным издания, в городе повреждены несколько домов и автомобилей. Сообщалось о запуске российских крылатых ракет «Калибр» и Х-22 с кораблей и бомбардировщиков.

Власти Житомирской области рассказали о последствиях обстрела. «По предварительной информации, в результате удара «шахедами» пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств», — заявил глава местной администрации Виталий Бунечко.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что всего в ночь на 19 июля войска РФ запустили по территории Украины 6 крылатых ракет «Калибр» и 35 дронов «Шахед». Все ракеты и 31 из 35 дронов были уничтожены, объявил Генштаб.