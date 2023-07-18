Rolls-Royce Phantom занимает непревзойденное положение на вершине мира роскоши. В соответствии с пожеланиями клиентов Phantom Серия II включает в себя лишь незначительные визуальные и эстетические улучшения.

Фрэнк Тиманн, директор по корпоративным коммуникациям в Центральной/Восточной Европе и Центральной Азии в Rolls-Royce Motor Cars, прокомментировал: «Дебют новейшего Rolls-Royce подчеркивает важность Грузии для устойчивого развития нашего бизнеса в регионе. С новым выражением Phantom мы сохранили и тщательно защитили все, что любят наши клиенты в этом превосходном и роскошном автомобиле; тонкие, но значимые улучшения отражают их меняющиеся вкусы и требования».

Например, тонкое геометрическое изменение решетки Pantheon делает почетный значок RR и фигурку Spirit of Ecstasy более заметными, если смотреть спереди. Сама решетка теперь освещена, а фары украшены замысловатыми звездными огнями, вырезанными лазером, что еще больше подчеркивает присутствие Phantom в ночное время. Профиль дополнительно усилен комплектом новых колес. Доступно трехмерное фрезерованное колесо из нержавеющей стали с треугольными гранями. В качестве альтернативы Phantom может быть украшен поистине элегантным колесом, напоминающим о романтике автомобилей Rolls-Royce 1920-х годов.

Роскошный интерьер Phantom почти не изменился: рулевое колесо стало немного толще, что обеспечивает более тесную связь между владельцем и водителем.