Токаев зазывает турецкие бронетранспортеры наша корреспонденция
Правительство Казахстана хочет закупить у турецкой компании OTOKAR 834 единицы ББМ ARMA за 4,4 миллиарда долларов. Если продажа будет реализована в заявленных объемах, то это будет самый крупной экспортной сделкой турецкой оборонной промышленности на сегодняшний день.
Астана подошла к решению заключить этот контракт предельно ответственно. И образцы турецкой бронетехники почти год проходили процедуру комплексных испытаний в условиях Казахстана – и носились по степям, и переправлялись через водные преграды, и наезжали на мины, и обстреливались всем, что стреляет.
По всем показателям ARMA получила положительные оценки, к тому же, в условиях контракта турецкая сторона заложила приятный бонус – возможность производства этих машин на территории Казахстана, что, в совокупности с планами по закупкам Астаной турецких БПЛА и локализацией их производства на территории страны дает серьезный прирост оборонительным возможностям страны. И – является последовательным шагом реализации концепции перевооружения войск и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года, принятой в Казахстане.
Причем, Астана старается взять все лучшее, что уже наработано в этой сфере другими государствами. Так, по части беспилотников Казахстан сегодня располагает сразу тремя их типами - израильский «Skylark-1», китайский Wing Loong и турецкий Аnka, сочетающий в себе разведывательные и ударные функции.
Что же касается ARMA, то они предназначаются для Командования сил специального назначения, созданных совсем недавно по распоряжению Касыма-Жомарта Токаева. «Новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших вооруженных сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны», - так он мотивировал появление этого нового рода войск в казахской армии.
Наличие беспокойного северного соседа с непредсказуемой политикой, от которого можно ожидать всего, что угодно, регулярные недружественные заявления московских пропагандистов в отношении как самой Астаны, так и Северного Казахстана, заставляет руководство республики весьма серьезно ко всему этому относиться – и крепить собственную обороноспособность, не надеясь на ОДКБ.
Однако, не все в истории с приобретением Казахстаном ARMA безоблачно. С резкой критикой контракта выступило местное оружейное лобби – Ассоциация предприятий ОПК Казахстана, которую возглавляет Айбек Барысов, глава наблюдательного совета компании «Kazakhstan Paramount Engineering». Которая, что важно для понимания ситуации, разработала и запустила в мелкосерийное производство отечественную бронемашину «Барыс».
Он утверждает, что его машина «по многим показателям превосходит турецкую» и, к тому же, на 40% дешевле. Так что контракт является не победой инженерных решений турецкого ОПК, а результат более успешного лоббирования им своих интересов в военных и правительственных кругах Казахстана.
Кроме того, отмечает он, «если мне платят 100 долларов, я 72 доллара оставляю здесь, в стране, они остаются работать в экономике Казахстана. Если даже импорт дешевле, допустим, 90 долларов, то эти деньги уходят в другую экономику». И вывод его прост: «Наше предложение как производственников конкретно - поддержка реальных производителей, промышленников. Правительство должно объявить курс на экономический национализм, все должно быть максимально казахстанским. Ошибочно думать, что инвесторы приедут из-за границы, вложат свои кровные».
Насколько корректны оценки Айбека Барысова в отношении ARMA и собственного продукта – сказать сложно. Но главное в этой истории, пожалуй, другое. Перевооружение любой армии, особенно такой страны как Казахстан, с достаточно слаборазвитым оборонно-промышленным комплексом – всегда сладкий и желаемый кусок для крупных иностранных компаний-гигантов. Поэтому чем дальше – тем жестче будет противостояние местных производителей с иностранным бизнесом, в том числе – и в сфере лоббирования. Ничего страшного в этом нет, обычная конкуренция – просто Казахстану еще предстоит этому учиться.