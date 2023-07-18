Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 10:04

Правительство Казахстана хочет закупить у турецкой компании OTOKAR 834 единицы ББМ ARMA за 4,4 миллиарда долларов. Если продажа будет реализована в заявленных объемах, то это будет самый крупной экспортной сделкой турецкой оборонной промышленности на сегодняшний день. Астана подошла к решению заключить этот контракт предельно ответственно. И образцы турецкой бронетехники почти год проходили процедуру комплексных испытаний в условиях Казахстана – и носились по степям, и переправлялись через водные преграды, и наезжали на мины, и обстреливались всем, что стреляет. По всем показателям ARMA получила положительные оценки, к тому же, в условиях контракта турецкая сторона заложила приятный бонус – возможность производства этих машин на территории Казахстана, что, в совокупности с планами по закупкам Астаной турецких БПЛА и локализацией их производства на территории страны дает серьезный прирост оборонительным возможностям страны. И – является последовательным шагом реализации концепции перевооружения войск и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года, принятой в Казахстане.

Причем, Астана старается взять все лучшее, что уже наработано в этой сфере другими государствами. Так, по части беспилотников Казахстан сегодня располагает сразу тремя их типами - израильский «Skylark-1», китайский Wing Loong и турецкий Аnka, сочетающий в себе разведывательные и ударные функции. Что же касается ARMA, то они предназначаются для Командования сил специального назначения, созданных совсем недавно по распоряжению Касыма-Жомарта Токаева. «Новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших вооруженных сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны», - так он мотивировал появление этого нового рода войск в казахской армии. Наличие беспокойного северного соседа с непредсказуемой политикой, от которого можно ожидать всего, что угодно, регулярные недружественные заявления московских пропагандистов в отношении как самой Астаны, так и Северного Казахстана, заставляет руководство республики весьма серьезно ко всему этому относиться – и крепить собственную обороноспособность, не надеясь на ОДКБ. Однако, не все в истории с приобретением Казахстаном ARMA безоблачно. С резкой критикой контракта выступило местное оружейное лобби – Ассоциация предприятий ОПК Казахстана, которую возглавляет Айбек Барысов, глава наблюдательного совета компании «Kazakhstan Paramount Engineering». Которая, что важно для понимания ситуации, разработала и запустила в мелкосерийное производство отечественную бронемашину «Барыс».