Ответ Баку Мирзояну: соблюдайте свои обязательства

«Тот факт, что вместо уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана министр иностранных дел Армении препятствует мирному процессу, ссылаясь на «права и безопасность» армян, проживающих в Карабах е, который находился под оккупацией почти 30 лет, свидетельствует об истинных намерениях армянских официальных лиц. Недопустимо под «населением Карабах а» подразумевать только права армянских жителей и игнорировать права и безопасность азербайджанских жителей, изгнанных с этих земель», - отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с необоснованными претензиями министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, которые он высказал накануне в Вене в ходе пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом. Это стало очередным свидетельством того, что Армения не заинтересован в мире и стабильности в регионе.

В ведомстве отметили, что «Азербайджан является стороной, инициирующей диалог с армянскими жителями, и важно ответить взаимностью на эти добрые шаги Азербайджана. В то же время армянской стороне должно быть ясно, что Азербайджан в равной степени обеспечивает и будет обеспечивать права и безопасность всех этнических меньшинств, проживающих в стране».

«Заявления о «напряженной гуманитарной ситуации» в регионе – политическая авантюра и манипуляция Армении. Возражение против перевозки грузов по дороге Агдам - Ханкенди, предложенное Азербайджаном, является примером необоснованности этих претензий. Искажение Арменией решения Международного суда ООН от 6 июля 2023 года о единогласном отклонении требования Армении о ликвидации ППП «Лачин», а также военная провокация против этого ППП и попытки контрабанды являются признаками отсутствия намерения соблюдать международные нормы и принципы.

Тот факт, что Армения, которая в течение трех лет не выполнила свое обязательство по открытию транспортных путей из восточных районов Азербайджана в Нахчыван и до сих пор под разными предлогами препятствует открытию транспортных инфраструктур, свидетельствует, что эта страна все еще не понимает, что политика самоизоляции почти 30 лет ничего хорошего не принесла», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД Азербайджана призывает Армению, если она «заинтересована в мире, стабильности и безопасности в регионе… прекратить лицемерие и фальшивые манипуляции, соблюдать свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса».