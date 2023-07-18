Пакистан открывает IT-центр в Баку. AZAL летит в Карачи
18 июля состоялся визит министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в Исламскую Республику Пакистан. В рамках деловой поездки был проведен ряд важных встреч с министрами телекоммуникационных, информационных, торговых и транспортных отраслей страны, а также топ-менеджментом ведущих IT-компаний с последующим подписанием меморандумов о сотрудничестве.
В ходе обсуждения с министром железных дорог и авиации Хавадж Саадом Рафиком, министром коммуникаций Асад Махмудом и министром морских дел Сайед Фейсалом Али Субзвари были обговорены детали расширения авиационного партнёрства, в рамках которого AZAL планирует выполнять прямые рейсы из Баку в Исламабад, Лахор и Карачи, что будет способствовать дальнейшему росту потока туристов и расширению бизнес партнерств между двумя странами. Дата первого полета намечена на 15 августа.
Согласно действующему соглашению между органами гражданской авиации двух стран авиакомпания Pakistan International Airlines выполняет регулярные рейсы между городами Лахор, Карачи, Исламабад и Баку.
Помимо этого, были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в секторе железнодорожных и транзитных перевозок. Сложившаяся геополитическая обстановка и удобство маршрутов, проходящих через нашу страну, создали основу для превращения Азербайджана в самую надёжную и безопасную транзитную зону в регионе. На фоне возрастающего значения Срединного коридора и увеличения объёма грузоперевозок, было предложено привлечь грузы, перевозимые в европейском направлении через порты Карачи и Бендер-Аббас, в международные транспортные коридоры Север - Юг и Юго - Запад, разработать механизмы транспортировки грузов между Азербайджаном и Пакистаном по маршрутам Пакистан - Иран - Азербайджан - Россия/Грузия - Европа.
Наша делегация проинформировала присутствующих о масштабных проектах реконструкции и восстановления, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Было отмечено, что с целью развития транспортной инфраструктуры Азербайджан вложил в эту сферу большие инвестиции, благодаря чему был проложен ряд автомобильных и железных дорог, введены в эксплуатацию новые международные аэропорты.
В сфере IT и телекоммуникаций диалог между странами также налажен. На сегодняшний день у Азербайджана и Пакистана существует ряд партнёрских соглашений в сфере телекоммуникаций, космоса, мобильной связи.
В рамках своего визита министр Рашад Набиев обсудил с министром информационных технологий и телекоммуникаций Пакистана Сайедом Амином уль Хаке перспективы дальнейшего сотрудничества. В частности, был решён вопрос учреждения совместного Учебного IT Центра, переговоры о создании которого ведутся уже продолжительное время.
Напомним, 29 сентября 2022 года состоялся азербайджано-пакистанский технологический форум, организованный Министерством цифрового развития и транспорта, Агентством по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), посольством Исламской Республики Пакистан в Азербайджанской Республике и пакистано–азербайджанской палатой экономического сотрудничества (Pakazcham), в ходе которого на первичном рассмотрении обсуждалось создание вышеупомянутого Центра.
И теперь, в период официального визита азербайджанской делегации в Пакистан, договорённость была окончательно достигнута.
В ходе встречи с исполнительным директором COMSATS Мохаммедом Нафисом Закарией, между Агентством инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта и COMSATS был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области IT и курсов обучения технологиям, в рамках чего стороны реализуют проект Учебного IT Центра в Азербайджане.
Согласно меморандуму, в ближайшее время в Баку прибудут эксперты COMSATS с целью проведения тренингов для местных IT-специалистов. Обучение на начальном этапе будет проводиться по двум основным направлениям: искусственный интеллект и обеспечение качества программного обеспечения.
Было отмечено, что подобного рода практика тренингов и обмена опытом внесет положительный вклад в создание конкурентоспособного человеческого капитала и современного инновационного пространства в нашей стране.
В рамках визита азербайджанской делегации также состоялась встреча с руководителями ведущих IT-компаний Пакистана, которым была предоставлена обширная информация о существующих льготах в сфере IT в Азербайджане, созданные в стране выгодные условия для активной бизнес-деятельности. Помимо этого, делегация проинформировала присутствовавших о проектах, реализуемых в Азербайджане в области кибербезопасности, повышения доступа населения к высокоскоростному широкополосному интернету и цифровой трансформации.
Стороны обсудили меры, направленные на содействие в становлении новых деловых связей в данном сегменте. И азербайджанской, и пакистанской стороной была выражена уверенность в том, что отношения и обмен опытом между двумя странами в сфере IT будут развиваться и впредь.