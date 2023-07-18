Пакистан открывает IT-центр в Баку. AZAL летит в Карачи

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18 июля состоялся визит министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в Исламскую Республику Пакистан. В рамках деловой поездки был проведен ряд важных встреч с министрами телекоммуникационных, информационных, торговых и транспортных отраслей страны, а также топ-менеджментом ведущих IT-компаний с последующим подписанием меморандумов о сотрудничестве. В ходе обсуждения с министром железных дорог и авиации Хавадж Саадом Рафиком, министром коммуникаций Асад Махмудом и министром морских дел Сайед Фейсалом Али Субзвари были обговорены детали расширения авиационного партнёрства, в рамках которого AZAL планирует выполнять прямые рейсы из Баку в Исламабад, Лахор и Карачи, что будет способствовать дальнейшему росту потока туристов и расширению бизнес партнерств между двумя странами. Дата первого полета намечена на 15 августа.

Согласно действующему соглашению между органами гражданской авиации двух стран авиакомпания Pakistan International Airlines выполняет регулярные рейсы между городами Лахор, Карачи, Исламабад и Баку. Помимо этого, были обсуждены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в секторе железнодорожных и транзитных перевозок. Сложившаяся геополитическая обстановка и удобство маршрутов, проходящих через нашу страну, создали основу для превращения Азербайджана в самую надёжную и безопасную транзитную зону в регионе. На фоне возрастающего значения Срединного коридора и увеличения объёма грузоперевозок, было предложено привлечь грузы, перевозимые в европейском направлении через порты Карачи и Бендер-Аббас, в международные транспортные коридоры Север - Юг и Юго - Запад, разработать механизмы транспортировки грузов между Азербайджаном и Пакистаном по маршрутам Пакистан - Иран - Азербайджан - Россия/Грузия - Европа. Наша делегация проинформировала присутствующих о масштабных проектах реконструкции и восстановления, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Было отмечено, что с целью развития транспортной инфраструктуры Азербайджан вложил в эту сферу большие инвестиции, благодаря чему был проложен ряд автомобильных и железных дорог, введены в эксплуатацию новые международные аэропорты. В сфере IT и телекоммуникаций диалог между странами также налажен. На сегодняшний день у Азербайджана и Пакистана существует ряд партнёрских соглашений в сфере телекоммуникаций, космоса, мобильной связи.