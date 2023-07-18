На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории сумгаитского поселка Кимьячылар.

В пресс-службе МЧС сообщили, что по указанному адресу выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства. В ходе осмотра территории было обнаружено 9 единиц 30-мм осколочно-фугасных зенитных артиллерийских снарядов, 12 единиц 30-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 59 единиц 23-мм бронебойных зенитных артиллерийских снарядов, 22 взрывателя М-12, 9 взрывателей V-429, 13 взрывателей Т-90 и 5 взрывателей боеприпасов.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания.