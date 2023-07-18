Евросоюз ответил на желание Турции

Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году, заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано российским СМИ, отметив, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы».

Стано также заявил, что Евросоюз пока не готов предоставить Турции безвизовый режим. «Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы»,— отметил он.

Турция была ассоциированным членом Европейского сообщества (ЕС) с 1964 года — после подписания в 1963 году Анкарского соглашения с ЕЭС. Страна формально подала заявление на вступление 14 апреля 1987 года, но понадобилось 12 лет, чтобы получить статус кандидата на саммите Хельсинки 1999 года. Переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова уже в самое ближайшее время согласовать вопрос о вступлении Швеции в состав НАТО, но в обмен хочет активизации процесса вступления страны в Евросоюз.