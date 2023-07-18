Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Согласно сообщению официального сайта главы государства, президент Ильхам Алиев подчеркнул важность визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Азербайджан с точки зрения определения перспектив сотрудничества. Отметив, что двусторонние связи из года в год развиваются, президент Азербайджана выразил уверенность, что в будущем будут реализованы новые успешные проекты, направленные на расширение сотрудничества.

Абдулла Арипов в свою очередь передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, подчеркнув, что президент Узбекистана всегда рад общению с Ильхамом Алиевым. Заметив, что под руководством главы государства Азербайджан добился больших успехов, премьер-министр Узбекистана сказал, что развитие Баку произвело на них глубокое впечатление. Гость подчеркнул важность восстановления территориальной целостности Азербайджана.

На встрече были отмечены визит Ильхама Алиева в Узбекистан и определенные в его рамках приоритетные направления двустороннего сотрудничества, подчеркнуты позитивные результаты проведенной в этом направлении работы, было доведено до внимания, что реализуются новые проекты в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и промышленной сферах.

В ходе беседы было подчеркнуто значение Срединного коридора, отмечены перспективы участия узбекских компаний в созданной в Азербайджане свободной экономической зоне, деятельность межправительственной комиссии, указана важность состоявшегося 18 июля в Шуше 12-го заседания Совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссии.