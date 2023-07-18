«Муганбанк» помог шести малообеспеченным гражданам

ОАО «Муганбанк» присоединилось к меморандуму по оказанию помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения, осуществляемой по инициативе президента Ильхама Алиева в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

В поддержку программы самозанятости «Муганбанк» продолжил свою деятельность в обеспечении техникой малоимущих семей, проживающих в Баку, Сумгаите, а также в Сальянском, Гёйчайском и Геранбойском районах.

В частности, шесть граждан, занимающихся оказанием услуг автомойки, были обеспечены соответствующим оборудованием.

«Муганбанк» начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 22 филиала и 10 отделений банка оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах «Муганбанка» можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.