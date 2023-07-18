США готовятся ввести ограничительные меры в отношении Кыргызстана, через который в Россию поставляют подпадающую под санкции продукцию, например, дроны из Китая, пишет The Washington Post.

Санкции в отношении Кыргызстана, рассказали изданию чиновники администрации президента США, могут ввести уже до конца июля. О каких именно ограничительных мерах идет речь, не уточнили, но напомнили, что ранее в подобных случаях применялись санкции и включение компаний в черный список.

Издание напоминает, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за ним санкций товарооборот между Россией и странами Центральной Азии аномально вырос. Предполагается, что через эти страны, включая Кыргызстан, в Россию поставляется продукция, прямой экспорт которой в РФ подпадает под санкции.

В посольстве Кыргызстана в США, куда The Washington Post обратился за комментариями, заверили, что страна строго привержена борьбе с незаконной торговлей. Всплеск товарооборота с Россий в дипмиссии связали в числе прочего с усовершенствованием системы отслеживания товаров, пересекающих границы. В посольстве также напомнили, что Россия — один из основных торговых партнеров страны, а на ее территории живут около миллиона граждан Кыргызстана.