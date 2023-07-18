Исполняется год со дня переселения первых жителей в село Агалы Зангиланского района. Село, полностью разрушенное за годы армянской оккупации, отстроили заново, здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания людей.

По распоряжению президента Ильхама Алиева в селе Агалы реализован первый проект «умного села. За год в Агалы переселено 86 семей из 420 человек.