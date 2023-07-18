В Генштабе Украины рассказали об успехах на фронте

Украинские военные имеют успех на двух направлениях на южном фронте, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, передают украинские СМИ.

Сообщается, что «на направлениях Большая Новоселка – Старомайорское и Новоселка – Старомайорское Силы обороны Украины имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах».

По словам спикера Генштаба, украинские военные «наносят огневое поражение артиллерией по обнаруженным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы».

Кроме того, по словам Ковалева, Силы обороны Украины выбили россиян с позиций возле села Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении в Донецкой области. Украинцы ведут наступательные действия севернее и южнее Бахмута, отметил он.

По данным Генштаба Украины, россияне несут большие потери, сильно сопротивляются и применяют резервы. Кроме Бахмутского, Силы обороны Украины ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.