Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:09

Начало президентской гонки в США и без того блеклое стало пополняться мутными, порой на грани абсурда заявлениями претендентов на Белый дом. В этот раз в центре скандала оказался Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Америки, известного на весь мир Джона Кеннеди и сын Роберта Кеннеди, в прошлом сенатора и генерального прокурора страны. И тот, и другой были убиты.

У Кеннеди–младшего, адвоката и радиоведущего, получившего некую популярность в качестве экологического активиста, и до того была довольно скандальная известность. Он в течение двух лет, когда в мире длилась пандемия коронавируса, яростно выступал против вакцинации от этой болезни. Эта борьба против вакцины, довольно нелепая и контрпродуктивная, привлекала к нему внимание консервативно настроенных граждан, прежде всего среди сторонников Дональда Трампа, которые не признавали ни вакцину, ни маски, ни дистанцирование. Но всерьез о Роберте Кеннеди-младшем заговорили пару месяцев назад, когда он объявил, что будет баллотироваться в президенты США от демократов на выборах 2024 года. Новое лицо всегда привлекает внимание, особенно на фоне очевидной непопулярности Джо Байдена. И хотя рейтинг Кеннеди у демократов не превышал 12 процентов, ведущий консервативного ток-шоу Шон Хэннити с видом заговорщика и, подмигивая левым глазом, спрашивал своих гостей: «Похоже, что Кеннеди представляет серьезную опасность для Байдена, не так ли?» Так продолжалось вплоть до минувшей недели, когда младший Кеннеди на встрече с журналистами газеты New York Post сделал сенсационное заявление. По его словам, COVID-19 был «изобретен таким образом, чтобы поразить белых американцев (их здесь называют Caucasian, но это не кавказцы, а все белые) и чернокожих, но в то же время был призван защитить евреев ашкенази (речь идет, прежде всего, о выходцах из стран Центральной и Восточной Европы) и китайцев.

У участников встречи с кандидатом в президенты просто челюсти отпали. В мире ходят многочисленные версии того, что стало причиной пандемии коронавируса, но такого экстравагантного объяснения ее появления еще никто не предлагал. Политкорректность в США не позволяет никому сказать: «Вы просто дурак, сэр». Многочисленные аналитики стали наперебой доказывать, что именно евреи в самых разных странах по еще не изученной причине стали главной мишенью ковида, и смертность у них значительно превысила уровни среди других этнических и расовых групп. Что же касается «защиты» китайцев, то это тоже бред, который никак не соответствует тому, что происходило во время пандемии. Заявление Кеннеди-младшего вызвало очень резкую отповедь со стороны демократов. Иначе и быть не могло. Присутствие этого индивидуума в рядах президентских кандидатов дискредитировало всю партию, и без того страдающую от нехватки сильных, уверенных в себе лидеров. «Комментарии Роберта Кеннеди-младшего являются антисемитской и антиазиатской риторикой, в худших традициях расистских высказываний, когда–либо прозвучавших в этой стране, - говорится в заявлении Комитета демократической кампании в Конгрессе США. – И этот махровый расизм говорит о том, что он не может претендовать на то, чтобы занять какую-либо выборную должность».

Колумнист The Washington Post Юджин Робинсон пишет: «Роберт Кеннеди-младший звучит как типичный представитель республиканского MAGA (аббревиатура лозунга Трампа Make America Great Again). О том же говорят и результаты социологических опросов. Рейтинг этого активиста у демократов начал резко идти вниз, а у республиканцев, наоборот, стал повышаться. Их сердцам вообще милы все конспирологические теории, с которыми выступает их кумир Трамп. Он уже не первый год носится с такой известной теорией, как QAnon, которая объявляет, что Америка опутана сетью преступников-педофилов, которые похищают младенцев и пьют их кровь. Педофилами, естественно, являются демократы. Но Роберта Кеннеди-младшего причисляют не только к агентам Дональда Трампа, но и, возможно, Владимира Путина. Нет, он на словах осуждает войну в Украине и называет Путина «жестоким человеком». Но одновременно заявляет, что «Путина спровоцировали». «Мы провоцировали его начиная с 1997 года», - заявил Кеннеди-младший на встрече с сотрудниками Массачусетского технологического института (как известно, в ту пору Путин еще не был президентом России).