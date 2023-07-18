Сколько азербайджанцев пожаловались на домашнее насилие

За первые шесть месяцев этого года на линию поддержки 860 Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей обратились 34 мужчины, подвергшиеся домашнему насилию, заявила на брифинге председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

По ее словам, из представительниц слабого пола за помощью обратились 112 женщин.

Она добавила, что общее количество поступивших обращений - 146. 23,3% обращений поступили от мужчин, а 76,7% - от женщин.