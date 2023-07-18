В России предложили заселять страну беженцами из Африки

Африканская диаспора в России, по словам Полетаева, составляет порядка 40 тысяч человек. «Мы можем прогнозировать, что количество [африканских мигрантов] будет увеличиваться — из-за ухудшения климата и новых войн на континенте. Однако Россия пока не готова принимать беженцев из Африки…» — сказал ученый.

По его словам, прием африканских мигрантов и предложение им временного убежища «может стать стратегией» России «на южном направлении».

Заявления ученого прозвучали на фоне дальнейшего ухудшения демографической ситуации в России, которая после рекордной смертности в годы пандемии столкнулась со снижением рождаемости. По данным Росстата, за январь–май в стране появились на свет 511,7 тысячи детей — на 11,2 тысячи меньше, чем годом ранее. При этом относительный уровень рождаемости — 8,5 детей на 1000 человек населения — стал вторым худшим в современной истории страны. Ниже этот показатель опускался только в 1999 году — 8,3 ребенка на 1000 человек населения.