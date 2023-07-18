«Я предупреждал Запад о Путине, но меня игнорировали как озлобленного психа» письмо Саакашвили в Times
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо в ведущую британскую газету Times, где заявил, что российский лидер Владимир Путин почти два десятилетия назад ясно дал ему понять, что намеревается захватить Украину. Заявления Саакашвили приводит BBC.
В публикации сказано, что территориальные амбиции Путина Запад проигнорировал, хотя его об этом неоднократно предупреждали, в том числе и сам Саакашвили.
В своем письме в Times Саакашвили рассказывает, что Путин не скрывал планов по захвату чужих земель, когда они впервые встретились в Кремле в 2004 году. «Обо всем, что он делает сейчас, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече», — написал Саакашвили.
Письмо экс-президента Грузии было тайно вывезено из больницы, отмечает Times.
Саакашвили пишет, что сразу после первой встречи с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о своей озабоченности тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Канцлер Германии был тесно связан с президентом России и на предупреждения Саакашвили не отреагировал, пишет бывший грузинский лидер. Шредер сейчас находится в тесных личных отношениях с президентом России, в чем его неоднократно обвиняли, напоминает британская газета. Тогдашний немецкий лидер был одной из главных движущих сил в проталкивании строительства газопроводов «Северный поток» по дну Балтийского моря. В первые дни войны Шредер осудил нападение России на Украину, но не перестал поддерживать связи с Москвой.
«Поэтому нет ничего удивительного в том, — написал бывший президент Грузии, — что Шредер сразу на меня Путину донес».
В 2008 году Россия вторглась на территорию Грузии, после чего Саакашвили продолжал безуспешно говорить об опасности, которую представляет собой путинская Россия, сказано в публикации. «Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неуравновешенного и озлобленного психа», — утверждает бывший президент Грузии.
Как пишет Times, Саакашвили — не единственный, кто обвиняет Запад в том, что после войны с Грузией его лидеры постарались не замечать экспансионистских настроений в российской верхушке и стремились поскорее вернуться к прежним отношениям с богатой энергоресурсами Россией.
Кроме того, находящийся в заключении Саакашвили утверждает, что влиятельный бизнесмен Бидзина Иванишвили, который основал «Грузинскую мечту» и обладает большим влиянием на грузинское правительство, «должен Путину». В своем письме Саакашвили не приводит доказательств этого утверждения, отмечает Times.