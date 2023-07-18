13:14

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо в ведущую британскую газету Times, где заявил, что российский лидер Владимир Путин почти два десятилетия назад ясно дал ему понять, что намеревается захватить Украину. Заявления Саакашвили приводит BBC. В публикации сказано, что территориальные амбиции Путина Запад проигнорировал, хотя его об этом неоднократно предупреждали, в том числе и сам Саакашвили.

В своем письме в Times Саакашвили рассказывает, что Путин не скрывал планов по захвату чужих земель, когда они впервые встретились в Кремле в 2004 году. «Обо всем, что он делает сейчас, он более или менее ясно дал мне понять на первой же нашей встрече», — написал Саакашвили. Письмо экс-президента Грузии было тайно вывезено из больницы, отмечает Times. Саакашвили пишет, что сразу после первой встречи с Путиным он ездил в Берлин, где рассказал о своей озабоченности тогдашнему канцлеру Германии Герхарду Шредеру. Канцлер Германии был тесно связан с президентом России и на предупреждения Саакашвили не отреагировал, пишет бывший грузинский лидер. Шредер сейчас находится в тесных личных отношениях с президентом России, в чем его неоднократно обвиняли, напоминает британская газета. Тогдашний немецкий лидер был одной из главных движущих сил в проталкивании строительства газопроводов «Северный поток» по дну Балтийского моря. В первые дни войны Шредер осудил нападение России на Украину, но не перестал поддерживать связи с Москвой. «Поэтому нет ничего удивительного в том, — написал бывший президент Грузии, — что Шредер сразу на меня Путину донес».