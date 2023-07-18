Прогноз погоды на завтра
20 июля в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-29-34° тепла.
В районах Азербайджана осадков преимущественно не ожидается, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Утром в некоторых горных районах туман. Будет дуть восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 30-35° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 16-21° тепла.