Стамбул готовят к возможному мощному землетрясению

Власти Турции планируют начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом во время пресс-конференции 19 июля сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки, сообщает ТАСС.

По его словам, работа по подготовке к удару стихии начинается на следующей неделе.

12 июля турецкий сейсмолог Наджи Герюр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул.

6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались и в соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия. Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек.