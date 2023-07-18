Юлия Медведева, специально для haqqin.az 13:39

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) попали в центр мощного скандала, связанного с лоббистскими операциями в Европе. Более десятка крупных изданий выступили с публикацией компромата, вскрывшего попытки Эмиратов очернить имидж конкретных деятелей и структур евросообщества и связать их с организацией «Братья-мусульмане». Если кто-то продолжал питать иллюзии о том, что в отношениях между монархиями Персидского залива царят мир и гармония, то утечка, получившая название «Секреты Абу-Даби», жестоко эти иллюзии растоптала. А заодно и стала примером того, что в свои интриги арабские монархии совершенно не стесняются втягивать и старушку Европу, не говоря уже о том, что не испытывают никакой брезгливости в выборе инструментов для таких действий.

Нынешний скандал, по предварительным оценкам, охватил почти 20 стран ЕС. А в качестве его основного инструмента разведка ОАЭ с благословения правящей династии, как же иначе, стала Alp Services – консалтинговое, а точнее, по сообщениям многих источников, частное разведывательное бюро известного в Швейцарии частного детектива Марио Бреро. Несмотря на возраст, а ему в этом году стукнуло 77 лет, «папаша Бреро», как называют его сотрудники, остается мощным стариком, хоть и обожает имидж «доброго дедушки» и свежую выпечку. В своем офисе, что расположен на третьем этаже над пекарней на улице Моншуази, в нескольких километрах от Женевского озера, он культивирует семейные ценности. Но в том, что касается выполнения полученных от клиента задач, жесток, педантичен и совершенно лишен моральных ограничений. Видимо, он научился этому у американца Жюля Кролла, родоначальника современной индустрии корпоративной разведки, который в середине 80-х, когда Бреро попал в поле зрения американских фискальных органов в связи с созданием им сети подставных покупателей американских технологий двойного назначения в Западной Европе и последующей передачи их «штази» ГДР, стал его «крестным отцом» и наставником в нелегком деле промышленного шпионажа.

Но оставим в стороне эту, безусловно, весьма выдающуюся личность, хотя в качестве его клиентов были политики и бизнесмены из Казахстана, Черногории, Конго, Нигерии, Габона, Монако, Анголы, Узбекистана и Саудовской Аравии. Что же конкретно он делал для разведки ОАЭ? О, да все что угодно. Организовывал слежку за теми, на кого указывали из Абу-Даби, а потом заказывал в прессе, она на Западе хоть и независимая, но тоже очень любит деньги, в том числе наличные в конвертах, публикацию компрометирующих материалов. Бреро называл это «организацией оскорбительных вирусных коммуникационных кампаний». После того как в докладе за 2018 год группа экспертов ООН, занимающихся соблюдением прав человека, пришла к выводу, что Эмираты могут быть причастны к войне на территории Йемена, Абу-Даби поручил компании Бреро провести расследование в отношении этой экспертной структуры. Особый интерес швейцарцы проявили тогда к возглавившему экспертный совет ООН по Йемену Камелю Джендуби – известному тунисскому диссиденту, проживавшему во Франции. И спустя некоторое время Джендуби стал фигурантом материалов в прессе о его связи с братьями-мусульманами и получении им денег от Катара. Для придания убедительности этой истории сотрудники Alp Services даже открыли в одном из банков вполне реальный счет на имя Джендуби, куда регулярно зачисляли деньги с пометкой «за информационные услуги, отправитель из Катара». А потом сообщили об этом счете и его реквизитах в прессу. После чего на карьере Джендуби как эксперта ООН был поставлен жирный полумесяц.