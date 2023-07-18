В центре мирового скандала разведка Эмиратов наши подробности
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) попали в центр мощного скандала, связанного с лоббистскими операциями в Европе. Более десятка крупных изданий выступили с публикацией компромата, вскрывшего попытки Эмиратов очернить имидж конкретных деятелей и структур евросообщества и связать их с организацией «Братья-мусульмане».
Если кто-то продолжал питать иллюзии о том, что в отношениях между монархиями Персидского залива царят мир и гармония, то утечка, получившая название «Секреты Абу-Даби», жестоко эти иллюзии растоптала. А заодно и стала примером того, что в свои интриги арабские монархии совершенно не стесняются втягивать и старушку Европу, не говоря уже о том, что не испытывают никакой брезгливости в выборе инструментов для таких действий.
Нынешний скандал, по предварительным оценкам, охватил почти 20 стран ЕС. А в качестве его основного инструмента разведка ОАЭ с благословения правящей династии, как же иначе, стала Alp Services – консалтинговое, а точнее, по сообщениям многих источников, частное разведывательное бюро известного в Швейцарии частного детектива Марио Бреро.
Несмотря на возраст, а ему в этом году стукнуло 77 лет, «папаша Бреро», как называют его сотрудники, остается мощным стариком, хоть и обожает имидж «доброго дедушки» и свежую выпечку. В своем офисе, что расположен на третьем этаже над пекарней на улице Моншуази, в нескольких километрах от Женевского озера, он культивирует семейные ценности. Но в том, что касается выполнения полученных от клиента задач, жесток, педантичен и совершенно лишен моральных ограничений.
Видимо, он научился этому у американца Жюля Кролла, родоначальника современной индустрии корпоративной разведки, который в середине 80-х, когда Бреро попал в поле зрения американских фискальных органов в связи с созданием им сети подставных покупателей американских технологий двойного назначения в Западной Европе и последующей передачи их «штази» ГДР, стал его «крестным отцом» и наставником в нелегком деле промышленного шпионажа.
Но оставим в стороне эту, безусловно, весьма выдающуюся личность, хотя в качестве его клиентов были политики и бизнесмены из Казахстана, Черногории, Конго, Нигерии, Габона, Монако, Анголы, Узбекистана и Саудовской Аравии. Что же конкретно он делал для разведки ОАЭ? О, да все что угодно.
Организовывал слежку за теми, на кого указывали из Абу-Даби, а потом заказывал в прессе, она на Западе хоть и независимая, но тоже очень любит деньги, в том числе наличные в конвертах, публикацию компрометирующих материалов. Бреро называл это «организацией оскорбительных вирусных коммуникационных кампаний».
После того как в докладе за 2018 год группа экспертов ООН, занимающихся соблюдением прав человека, пришла к выводу, что Эмираты могут быть причастны к войне на территории Йемена, Абу-Даби поручил компании Бреро провести расследование в отношении этой экспертной структуры. Особый интерес швейцарцы проявили тогда к возглавившему экспертный совет ООН по Йемену Камелю Джендуби – известному тунисскому диссиденту, проживавшему во Франции. И спустя некоторое время Джендуби стал фигурантом материалов в прессе о его связи с братьями-мусульманами и получении им денег от Катара.
Для придания убедительности этой истории сотрудники Alp Services даже открыли в одном из банков вполне реальный счет на имя Джендуби, куда регулярно зачисляли деньги с пометкой «за информационные услуги, отправитель из Катара». А потом сообщили об этом счете и его реквизитах в прессу. После чего на карьере Джендуби как эксперта ООН был поставлен жирный полумесяц.
И это только один эпизод и один человек, а всего таких скомпрометированных, согласно документам, было более полутора тысяч. Все влиятельные, известные, но имевшие неосторожность по тем или иным причинам публично критиковать Абу-Даби.
Клеймо «содержанца/агента Катара», а то и вовсе «лица, тесно связанного с экстремистским крылом братьев-мусульман», хотя такого в природе не существует, такие люди получали автоматически. Ведь чем наглее ложь, тем быстрее в нее верят.
О «художествах» Alp Services и папаши Бреро, которые они вытворяли по заданию разведки ОАЭ, можно рассказывать долго, но, думаю, суть читателю уже понятна. Лично меня в этой истории волнует несколько другой вопрос: кто слил материалы этой компании в открытый доступ? Наиболее вероятная версия заключается в том, что руку к этому приложил Эр-Рияд.
Дело в том, что в последнее время отношения Эмиратов и саудитов стремительно ухудшаются. И в этих условиях вывалить грязные «секреты Абу-Даби», тем самым серьезно скомпрометировав Эмираты на международной арене, Эр-Рияду как нельзя более выгодно. Схватка «бульдогов под ковром» в Заливе не прекращается. Раньше Эр-Рияд и Абу-Даби воевали против Катара. Теперь вступили в схватку между собой. Впрочем, это уже другая история…