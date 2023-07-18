Азербайджан и Армения не согласовали карту для демаркации границ

Армения и Азербайджан не договаривалось о какой-либо карте, которая должна быть в основе при проведении демаркации, сообщает офис вице-премьера Армении Мгера Григоряна.

12 июля вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и его азербайджанский коллега Мгер Григорян провели четвертое заседание Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности.

Напомним, на четвертой встрече вице-премьеров Азербайджана и Армении обсуждался ряд организационных и процедурных вопросов, а также делимитация. Стороны договорились в рабочем порядке определить дату и место проведения следующей встречи.