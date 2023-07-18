Kapital Bank запускает стипендиальную программу для студентов

Kapital Bank, придающий большое значение образовательным проектам и развитию молодежи, объявляет о новой стипендиальной программе Birbank для студентов. Помимо получения ежемесячной стипендии, в рамках программы у студентов будет возможность проходить практику в Kapital Bank и участвовать в тренингах.

Чтобы присоединиться к стипендиальной программе, студенты должны соответствовать следующим критериям: окончив 2-й, перейти на 3-й курс в 2023 году; учиться по специальности экономика и бизнес, информационные технологии, математические и компьютерные науки, социальные и гуманитарные направления; иметь вступительный балл в университет 550 и выше и средний балл 81 и выше.

Процесс отбора будет проходить в несколько этапов: онлайн-заявка, оценивание и экзамена, собеседование. Студенты, успешно прошедшие все этапы и отбор, получат звание «Стипендиат Birbank». Студенты, соответствующие вышеуказанным критериям, могут подать заявку на стипендиальную программу по ссылке: https://kbl.az/klbtp23.

Kapital Bank постоянно уделяет внимание образовательным проектам. Ярким доказательством этого является участие в таких проектах, как Международная образовательная выставка, Республиканская школьная олимпиада, «Teach for Azerbaijan», «Автобус Знаний», проекты группы «Sabah», а также сотрудничество с Азербайджанским государственным экономическим университетом, Бакинским инженерным университетом, Университетом ADA и другими. В ближайшем будущем Kapital Bank также планирует участие и проведение новых образовательных проектов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 116 филиалах и 31 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.