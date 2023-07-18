Привезли из Дубая телефоны и получили срок

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 26-летним Айханом Азимли и 45-летней Гамидой Рафиевой, обвиняемыми в контрабанде.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Азимли и Рафиева пытались незаконно ввезти в Азербайджан 40 смартфонов стоимостью более 100 тысяч манатов. Телефоны изъяли таможенники в бакинском аэропорту. Против Азимли и Рафиевой возбудили уголовное дело о контрабанде. До суда оба находились под подпиской о невыезде.

Обвиняемый Айхан Азимли рассказал, что в ОАЭ ехал в туристических целях. Привезти телефоны его надоумил дядя-бизнесмен, проживающий в Дубае. Там же молодой человек и познакомился с Рафиевой. «Партию» в 40 телефонов они поделили поровну. Азимли утверждал, что не был в курсе, что нарушает закон.

С аналогичным заявлением выступила и Рафиева. Оба подсудимых попросили суд смягчить им наказание.

Айхана Азимли и Гамиду Рафиеву приговорили к 5 годам лишения свободы. Наказание, однако, признали условным с испытательным сроком в 1 год.