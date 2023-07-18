Варданян: «Мамой клянусь, ара!»

Российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян раскритиковал супругу премьер-министра Армении Анну Акопян, которая поделилась в социальных сетях видеозаписью с книгой Эйнштейна в руках и футболкой с надписью «Сумка с вещами – не единственное, что беженец привозит в свою новую страну».

«Не надейтесь, госпожа Акопян, ваше желание не сбудется. Мы не станем беженцами, мы будем жить на своей земле, мамой клянусь!» – заявил Варданян.