Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, сначала главы правительств провели переговоры один на один, в ходе которых были затронуты актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Затем премьер-министры продолжили встречу с участием делегаций двух стран.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящимся с официальным визитом в Баку премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым.

Стороны констатировали, что Азербайджан и Узбекистан поддерживают тесное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств. А.Асадов пожелал Узбекистану успехов в период председательства страны в Организации тюркских государств в этом году.

Отмечено, что личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами государств играют ключевую роль в укреплении двусторонних связей.

«В этом плане прошлый год был очень плодотворным. Президент Азербайджана трижды посетил Узбекистан. Ключевым был государственный визит, который ознаменовался подписанием солидного пакета документов. Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества, подписанная главами государств, вывела наши отношения на качественно новый уровень», - сказал А.Асадов.

Также отмечена важность визита президента Шавката Мирзиёева в Азербайджан в марте текущего года для участия в Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

В настоящее время по линии правительств полным ходом идет подготовка к государственному визиту президента Узбекистана в Азербайджан. Предоставлена подробная информация о проводимых Азербайджаном масштабных работах по восстановлению и развитию освобожденных от оккупации территорий. Выражена благодарность за инициативу президента Узбекистана по строительству школы на 960 ученических мест в освобожденном от оккупации городе Физули.