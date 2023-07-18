Скандально известного Ахада Абиева заменил его заместитель
Полномочия главы Исполнительной власти Дашкесанского района возложены на замглавы Вугара Мамедова.
Мамедов был назначен замглавы ИВ Дашкесана три года назад. Он также возглавляет отдел анализа и прогнозирования социально-экономического развития структуры.
Напомним, что два дня назад распоряжением президента Ильхама Алиева глава ИВ Дашкесанского района Ахад Абиев был освобожден от должности, которую занимал с февраля 2011 года.
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