Россия решила не рисковать: В ЮАР поедет Лавров
Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщает администрация южноафриканского президента Сирила Рамафосы.
Российскую делегацию возглавит глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что Москва отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы, чтобы главой российской делегации на саммите БРИКС в августе вместо президента Владимира Путина стал глава МИД РФ Сергей Лавров.
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