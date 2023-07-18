Путину рассказали о взрывах в Крыму

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о произошедших взрывах на войсковом полигоне в Крыму. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, это докладывается президенту… Мы знаем, что там было возгорание. Меры экстренно принимаются, ситуация уточняется», - сказал он.

Ранее в среду сообщалось, что на полигоне в Кировском районе Крыма загорелся склад боеприпасов. Из зоны, прилегающей к полигону, планируется эвакуировать более двух тысяч человек. Из-за пожара перекрыта федеральная трасса «Таврида».