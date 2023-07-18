Тамилла Алиева, собкор 14:59

В связи со 100-летием со дня рождения основателя независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политика и государственного деятеля Гейдара Алиева, поразившего мир своими огромными политическими достижениями, в швейцарском городе Женева состоялась презентация книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», изданной на азербайджанском и английском языках в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева». Презентация, состоявшаяся в Женевском отделении ООН, была организована совместно Штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Женеве, Женевским отделением Организации Объединенных Наций, постоянным представительством Азербайджанской Республики при Женевском отделении ООН и другими международными организациями, и международным журналом «Мой Азербайджан». Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Татьяна Дмитриевна Валовая, выступившая на церемонии презентации, поделилась своим мнением об особой важности Гейдара Алиева для отношений ООН-Азербайджан, принимая во внимание, что это самая влиятельная и универсальная организация в мире, и глубоко и всесторонне проанализировав политические события и процессы, происходящие в регионе, рассказала о его усилиях по представлению Азербайджана в международных организациях.

Затем выступил руководитель Кабинета генерального директора Женевского отделения Организации Объединенных Наций и по совместительству – член редколлегии книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева» Давид Чикваидзе. Делясь впечатлениями от своих встреч с Гейдаром Алиевым, спикер сказал, что всемирно известный политик Гейдар Алиев, как мудрый государственный строитель, своим умелым, устойчивым и успешным управлением и стратегической деятельностью сумел в долгосрочной перспективе укрепить светлое будущее своей страны и народа. Д.Чикваидзе отметил, что впервые он посетил Азербайджан в декабре 1994 года в составе делегации ООН для обсуждения гуманитарных потребностей страны в трудные времена. «Делегацию принял президент Гейдар Алиев, только что вернувшийся к власти, чтобы спасти свою страну и вывести ее из глубокого кризиса, в который она попала после распада СССР. Гейдар Алиев лично приветствовал каждого члена делегации ООН. Он глубоко проанализировал ситуацию в стране и рассказал о влиянии ситуации на Южный Кавказ и всю Евразию, и это нас очень впечатлило. Мы знали, что он не рядовой политик, а важная фигура современной истории», — добавил Чикваидзе. Отметив, что основы государства, созданного Гейдаром Алиевым, продолжают укрепляться под руководством президента Ильхама Алиева, Д.Чикваидзе сказал: «Азербайджан также является активным и конструктивным членом ООН».

Автор книги «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», изданной на азербайджанском и английском языках, главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан», член-корреспондент Международной академии наук Эмиль Насирли, выступая на церемонии вручения, отметил, что великий лидер Гейдар Алиев спас страну от опасности распада и сделал Азербайджан одной из известных, стабильно развивающихся стран мира. Осмысленный жизненный путь, богатое и разнообразное наследие общенационального лидера Гейдара Алиева, завоевавшего своими исключительными заслугами бессмертие, является школой неисчерпаемых образцов. Автор Эмиль Насирли, рассказав о почетном жизненном пути лидера и его исторических заслугах, отметил, что в результате дальновидной внутренней и внешней политики Гейдара Алиева в годы руководства Азербайджаном репутация нашей страны в интернациональном мире увеличилась, было достигнуто всестороннее развитие, и была обеспечена вечная и необратимая независимость. Автор Эмиль Насирли, отметив, что общенациональный лидер являлся очень способным, чрезвычайно опытным главой государства и зрелым политическим деятелем, сказал, что он всегда поражал людей своей способностью успешно и с большим мастерством справляться с трудными и сложными задачами. Предпринимаемые шаги в направлении расширения двусторонних и многосторонних политических связей имеют большое значение в планомерной интеграции нашей страны в мировое сообщество. В этой связи подписанный 20 сентября 1994 года «Контракт века» об эксплуатации нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря дал мощный импульс углублению взаимоотношений нашей страны со странами мира и укреплению его международных позиций. «Контракт века» и многочисленные нефтяные контракты, подписанные в последующие годы Азербайджаном, ускорили его интеграцию в мировое сообщество. «Бакинская международная конференция по восстановлению исторического Великого Шелкового пути состоялась 7-8 сентября 1998 года с участием представителей 32 стран и 13 международных организаций, и ее итоги являются одним из важнейших достижений внешнеполитического ведомства Азербайджана», - сказал Эмиль Насирли.

Позже автор Эмиль Насирли, давший обширную информацию о книге «100 мгновений жизни Гейдара Алиева», вышедшей на азербайджанском и английском языках в рамках международного проекта «Издание книг, посвященных наследию великого лидера Гейдара Алиева», рассказал о беспримерных заслугах великого лидера, и рассказал о гениальной личности с рассмотрением его деятельности, и охарактеризовал как удивительное чувство тот факт, что человек, безмерно любящий свою страну, с большой любовью и уважением относился к истории своей страны и народу. «Каждый юноша, который всей душой любит свой народ и свое государство, проявляет верность политической линии, определенной государством, пропагандирует наши национальные и нравственные ценности, уважает атрибуты государственности, считает защиту нашей истории, национальной и нравственной ценностей, государственных границ, борьбу за Родину и землю своим гражданским долгом. Время идет, но интерес к наследию великого сына азербайджанского народа, исторической личности Гейдара Алиева не уменьшается. Наоборот, люди хотят ближе познакомиться с жизнью и деятельностью этого великого человека», - сказал главный редактор международного журнала «Мой Азербайджан» Эмиль Насирли. Он заявил, что великий лидер на протяжении всей своей деятельности поддерживал передовые и прогрессивные силы и вел за собой народ. Сегодня наш народ тесно сплочен вокруг политического наследника общенационального лидера – высокоинтеллектуального, прагматичного, обладающего глубокими знаниями современной мировой политики и экономики президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева, первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. «И первый, и второй периоды правления Гейдара Алиева в Азербайджане стали славной страницей в истории нашей государственности, которая продолжается уже тысячи лет. «Сегодня нет области общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни Азербайджана, развитие которой не было бы связано с именем великого лидера», - сказал автор Эмиль Насирли.