Убивший жену алкоголик Ибадов услышал свой приговор

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 49-летнего жителя Агдамского района Сахиба Ибадова, сообщает haqqin.az.

Суд приговорил Ибадова к 18 годам лишения свободы c отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Инцидент произошел ночью 21 декабря прошлого года в селе Тезекенд Агдамского района. Ибадов расправился со своей супругой, матерью пятерых детей Тюнзалей Алиевой, из-за того, что женщина изъявила желание развестись из-за пристрастия своего супруга к алкоголю.

Ибадов был задержан, в его отношении возбудили уголовное дело за умышленное убийство.