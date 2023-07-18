Бесконтактные платежи «Азеригаз» теперь и на ABB mobile

Начиная с сегодняшнего дня в приложении ABB mobile стала активна бесконтактная платежная функция для смарт-карт «Азеригаз». Мобильное приложение банка, предоставляя своим клиентам более 200 услуг по различным оплатам, упрощает коммунальные, кредитные и прочие платежи граждан.

Теперь пользователи Apple (iOS) посредством ABB mobile cмогут пополнять баланс смарт-карт Gallus, а пользователи Android – как Gallus, так и Zenner. Следует отметить, что до сих пор для пополнения баланса этих карт необходимо было обращаться к различным платежным терминалам.

Чтобы воспользоваться данной возможностью, созданной в приложении ABB mobile, пользователь переходит в раздел «Азеригаз» через «Коммунальные платежи», прикладывает к обратной стороне телефона соответствующую карту и вводит необходимую сумму, чтобы произвести оплату. Посредством ABB mobile бесконтактно возможно произвести не только новый платеж, а также осуществить восстановление платежа.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.