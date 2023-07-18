Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:14

Еще некоторое время назад азербайджанские источники сообщали, что Франция начала вооружать Армению. И вот сегодня, правда, косвенно есть подтверждение, что в Ереван уже отправлена первая партия французской военной техники в составе 50 бронетранспортеров. Как сообщается, председатель Сената Франции Жерар Ларше написал после приема спикера парламента Армении Алена Симоняна на своей странице в Twitter: «Я потребовал немедленно открыть Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, а также ускорить передачу Армении оборонительного вооружения для обеспечения ее безопасности».

🇫🇷🇦🇲 - Au @Senat avec @alensimonyan, Président du Parlement #arménien. J’ai demandé la réouverture immédiate du couloir de Latchine qui relie l’Arménie et le Haut-Karabagh & l’accélération de la livraison d’armes défensives par la France à l’Arménie pour assurer sa sécurité ! pic.twitter.com/nYmgfDMBim — Gérard Larcher (@gerard_larcher) July 13, 2023

Судя по всему, высокопоставленный чиновник говорил не о начале поставок оружия, а об ускорении процесса снабжения Армении французским оружием. Другими словами, военные контракты уже подписаны, а некоторое количество оружия даже отправлено. В аппарате Алена Симоняна и Министерства обороны Армении вопрос журналистов, можно ли говорить о том, что Франция начала системно вооружать Армению, остался без комментариев. А вот Армен Хачатрян, депутат от правящей партии «Гражданский договор» и заместитель председателя парламентского Комитета по обороне, заявил, что, закупая оружие, Ереван активно работает со всеми странами. При этом подчеркнув, что в вопросе вооружений Россия по-прежнему остается главным союзником Армении, хотя в данный момент закупка оружия у этой страны прекращена. «По известным причинам Россия давно не может удовлетворить потребности Армении в вооружении, - отметил Хачатрян. - Конечно, мы вынуждены искать партнеров по всему миру для оснащения нашей армии». Напомним, что премьер-министр Никол Пашинян и другие представители руководства Армении также не раз заявляли, что Россия не выполнила свои обязательства по дополнительным поставкам вооружений, хоть и получила от Еревана сотни миллионов долларов. Армянскую сторону не убеждают оправдания Москвы, связанные с затянувшейся войной в Украине, поскольку последние договоры о закупке Арменией российского оружия были подписаны еще в 2021 году. Правда, о каком именно «недопоставленном» оружии идет речь, в канцелярии премьер-министра Армении не сообщают.

После того как Россия прекратила поставлять армянам оружие, правительство Пашиняна прибегло к настойчивым усилиям по поиску новых партнеров. В результате, как уже сообщалось, в 2022 году между Индией и Арменией были подписаны контракты на сотни миллионов долларов, в соответствии с которыми Армения получает из Индии ракетные установки, системы ПВО, самоходные и буксируемые минометы и другое вооружение. Ереван также пытается укрепить военно-техническое сотрудничество с Афинами. В частности, известно, что греки помогают Армении в подготовке спецподразделений. Что же касается Франции, то перед 44-дневной войной Париж отказывался продавать оружие конфликтующим сторонам, придерживаясь, хоть и формально посреднической миссии. Однако после войны Франция стала предпринимать попытки восстановить военный потенциал Армении, уничтоженный азербайджанской армией. В частности, для реализации этой цели в посольство Франции в Ереване был назначен военный атташе, а министр обороны Армении Сурен Папикян посетил в прошлом месяце Францию, где провел переговоры с представителями оборонного ведомства, участвовал в открытии авиационной выставки, а также встретился с руководителями предприятий военно-промышленного комплекса Франции. Как и следовало ожидать, усиление проармянских позиций Франции привело к резкому охлаждению на внешнеполитическом треке Париж-Баку, вызвавшему в Ереване неподдельный восторг. Показательна в этом смысле реакция армянского политолога Арега Кочиняна, заявившего армянской службе «Радио Свобода», что Париж более не воспринимается в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«В качестве посредника Франция сделала для Армении все, что могла, - отметил Кочинян. - Сейчас не в интересах Армении видеть Францию в качестве посредника. В интересах Армении видеть Францию своим союзником». В то же время, по мнению Кочиняна, есть и проблемы, связанные с позицией Запада, неоднозначно воспринимающего идею франко-армянского военно-экономического сотрудничества, поскольку Ереван является членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Главная проблема здесь – это степень зависимости Армении от России, - отметил Кочинян. – А также связь лиц, составляющих основу управления в Армении, с высокопоставленными представителями Российской Федерации. Если бы не два этих пункта, членство Армении в ОДКБ не было бы принципиальной проблемой». Политолог также добавил, что в настоящее время Армении негде приобрести современное оружие. К слову, и премьер-министр Пашинян также признал некоторое время назад, что его правительству трудно найти партнеров для закупки современного оружия, подчеркнув, что некоторые страны отказываются продавать его Армении «по политическим мотивам». Нетрудно догадаться, что большинство стран, к которым Армения обращалась с подобными предложениями, отказались от сотрудничества, не желая портить отношения с Азербайджаном – страной, чье стратегическое значение в регионе Южного Кавказа постепенно возрастает.