Сколько азербайджанцев больны СПИДом

С 1987 года по июль 2023-го в Республиканском центре борьбы со СПИДом зарегистрированы 9 тысяч граждан Азербайджана, сообщила заместитель директора Центра Гюнеш Джафарова в ходе прямой трансляции в Instagram.

По ее словам, 69% из них женщины, 31% - мужчины.

По словам эксперта, рекомендуется, чтобы каждый гражданин хоть раз в год посещал врача для осмотра: «Хотя люди, инфицированные ВИЧ, могут испытывать такие симптомы, как слабость и потеря аппетита на ранней стадии, некоторые люди могут даже не испытывать никаких симптомов на ранней стадии».