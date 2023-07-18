Лига чемпионов: «Карабах» против «Линкольн Ред Импс»

В первом матче на выезде « Карабах » выиграл со счетом 2:1.

Сегодня в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сильнейшим клубом Азербайджана « Карабах ом» и командой «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара.

На данный момент на игру продано около 20 тысяч билетов.

Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Албании во главе с Эльдоржаном Хамити.

Победитель этого противостояния сыграет во 2-м раунде Лиги чемпионов с польским «Ракувом», который на нынешней стадии по сумме двух встреч со счетом 4:0 обыграл эстонскую «Флору».

Проигравший отправится в Лигу конференций. Но волею жребия пропустит 2-й квалификационный раунд этого еврокубка и начнет там выступление с 3-го этапа.

Интересно, что пока «Карабах» ни разу не побеждал на Олимпийском стадионе. Команда провела там семь игр, в которых дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.