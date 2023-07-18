Лига чемпионов: «Карабах» против «Линкольн Ред Импс»
Сегодня в 20:00 на Бакинском олимпийском стадионе начнется ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между сильнейшим клубом Азербайджана «Карабахом» и командой «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара.
В первом матче на выезде «Карабах» выиграл со счетом 2:1.
На данный момент на игру продано около 20 тысяч билетов.
Судить сегодняшний матч будет бригада арбитров из Албании во главе с Эльдоржаном Хамити.
Победитель этого противостояния сыграет во 2-м раунде Лиги чемпионов с польским «Ракувом», который на нынешней стадии по сумме двух встреч со счетом 4:0 обыграл эстонскую «Флору».
Проигравший отправится в Лигу конференций. Но волею жребия пропустит 2-й квалификационный раунд этого еврокубка и начнет там выступление с 3-го этапа.
Интересно, что пока «Карабах» ни разу не побеждал на Олимпийском стадионе. Команда провела там семь игр, в которых дважды сыграла вничью и пять раз проиграла.