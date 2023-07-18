«Было нечто экстраординарное»: даже шеф британской разведки не знает, что с Пригожиным

По словам Мура, перспективы того, что России удастся снова собраться с силами в Украине, весьма слабы. Он призвал россиян, недовольных войной и своим правительством, «сделать то, что за последние 18 месяцев уже сделали и другие». «Я приглашаю их объединить усилия с нами. Наши двери всегда открыты. Мы отнесемся к их предложению помощи со всей осмотрительностью и профессионализмом, обеспечив надежную сохранность тех секретов, которыми они с нами поделятся. Вместе мы будем работать над тем, чтобы положить конец этому кровопролитию», - сказал Мур.

Руководитель внешней разведки Британии МИ-6 Ричард Мур, который редко появляется на публике, выступил в среду в британском посольстве в Праге. BBC передает, что это стало всего его вторым со времени назначения на этот пост в 2020 году выступлением.

Говоря о недавнем неудавшемся мятеже Евгения Пригожина и возглавляемой им ЧВК «Вагнер», Мур сказал, что это ярко продемонстрировало тот прессинг, под которым находится президент РФ Владимир Путин. По его словам, Пригожин был креатурой Путина, и тем не менее он повернулся против него.

«Должен признать, что та суббота, когда Пригожин сделал свой ход, его замечательное дорожное приключение через Ростов и почти до самой Москвы, это было нечто экстраординарное. Если посмотреть на поведение Путина в тот день, то Пригожин оказался изменником ко времени завтрака, к ужину он был уже прощен, а затем, несколько дней спустя, Путин пригласил его вместе выпить чаю», - сказал Мур, вероятно, имея в виду встречу Пригожина и группы его полевых командиров с Путиным 29 июня.

По его сведениям, Пригожин сейчас жив-здоров и «где-то отирается», однако сказать что-то более определенное о происходящем вокруг него и его группировки затруднительно даже для начальника британской разведки. «То есть явно происходят какие-то вещи, которые даже я, будучи главой МИ-6, несколько затрудняюсь осмыслить и интерпретировать, в том смысле, кто тут приходит и кто уходит», - заявил Мур.