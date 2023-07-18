В Ереване задержали россиянку – политактивистку: в России она заочно арестована

Гражданку России, политическую активистку Ирину Белачеу, на которую заведено уголовное дело в России, задержали в аэропорту Еревана. Об этом пишет The Insider.

Дочь Белачеу, Ханна Николаенко, заявила, что «18 июля мама прилетела в Тбилиси на отдых, ее не пропустили, и она вынуждена была лететь в Ереван. В Ереване ее пропустили, но сразу уведомили о наличии уголовного дела в РФ и задержали до суда».

Ирина Белачеу занималась политическим активизмом в России с 2011 года. В 2016 году уехала в Украину, где приняла участие в акции протеста возле посольства РФ в Киеве. СК России возбудил против нее уголовное дело о «нападении на учреждение, которое пользуется международной защитой». Россия объявила женщину в международный розыск. В 2021 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Ирину Белачеу.