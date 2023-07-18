Вице-чемпион Азербайджана, бакинский футбольный клуб «Сабах» провел третий матч на сборах в Австрии.

На 42-й минуте грузинский футболист «Сабаха» Давит Волков открыл счет в матче. Многократные чемпионы Греции ушли от поражения на 64-й минуте. Отличился Масурас.

Сегодня команда Мурада Мусаева играла со знаменитым греческим «Олимпиакосом». Встреча проходила на стадионе «Кематен» и завершилась со счетом 1:1.

В двух предыдущих матчах на сборах «Сабах» со счетом 3:1 обыграл катарский «Аль-Садд» и проиграл 1:4 немецкому «Санкт-Паули».

Как известно, «Сабах» является дебютантом еврокубков и представит Азербайджан в Лиге конференций, где стартует со 2-го квалификационного раунда. Там его соперником будет победитель пары «Македония» (Северная Македония) – РФШ (Латвия). Первую игру «Сабах» должен провести на выезде 27 июля.