В британской разведке назвали, сколько территорий вернула Украина

За месяц контрнаступления украинские военные смогли вернуть больше территорий, чем россияне захватили за год, заявил глава британской разведки Ричард Мур, которого цитирует CNN.

Мур заявил, что «оптимистично настроен» по поводу победы Украины в войне против России, силы которой потеряли динамику на поле боя. Он отметил, что Украина вернула больше территории за месяц, чем россияне смогли захватить за год. По его мнению, есть мало шансов, что россияне возобновят темп.

Глава британской разведки уверен, что именно Украина должна «определить» конец войны, ведь, по его словам, большинство конфликтов заканчиваются определенными переговорами.