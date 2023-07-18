Армейское командование Ирана на границе с Азербайджаном проверяет готовность войск новая угроза?
Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери прибыл сегодня, 19 июля, на границу с Азербайджаном и проверил готовность войск. Официальные иранские СМИ сообщают, что Багери посетил приграничный с Азербайджаном КПП Полдашт и берег реки Араз. Багери сопровождали другие высокопоставленные командиры иранской армии, в том числе главнокомандующий и его заместители.
Генерал Багери и его коллеги ознакомились с положением пограничников и воинских частей, дислоцированных на границе с Азербайджаном.
Выступая перед войсками генерал сказал:
«Сегодня сила сдерживания вооруженных сил выше, чем когда-либо, и все подразделения вооруженных сил полностью готовы».
Багери добавил, что цель визита заключалась в проверке обороны на границе между Ираном и Азербайджаном.
«Во время инспекционного визита в части обороны и авиации мы испытывали гордость высоким моральным духом и уровнем подготовки армейских частей», — отметил он.
Главнокомандующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави в свою очередь заявил, что войска находятся в состоянии максимальной боевой готовности, постоянно следят за передвижениями противника и повышают свою боеготовность за счет модернизации техники.
Напомним, что еще с прошлого года Иран сосредоточил большое количество армейских сил в приграничных с Азербайджаном районах, в том числе на берегах реки Араз, и провел одно за другим два крупномасштабных военных учения. Иранские генералы, в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР), в разное время выступали с открытыми угрозами в адрес Азербайджана.
Азербайджан угрозы Ирана без ответа не оставил и провел масштабные военные учения на границе с этой страной, в том числе совместные с Турцией.
Правда, за последнее время Иран выступил с инициативами по ослаблению напряженности в отношениях с Азербайджаном и изменил агрессивную риторику в отношении северного соседа. Однако визит генерала Багери показывает, что до полной «разрядки» еще далеко.
Отметим, что буквально два дня назад в иранской Астаре состоялось заседание азербайджано-иранской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и гуманитарному сотрудничеству. Встреча прошла на фоне недавнего смягчения отношений между двумя странами, которые с середины прошлого года были натянутыми и едва не дошли до войны. Во встрече приняли участие делегации во главе с вице-премьер-министром Азербайджана, сопредседателем двусторонней комиссии Шахином Мустафаевым и министром дорог и городского развития, сопредседателем той же комиссии Мехрдадом Базирпашем с иранской стороны.
В пресс-службе Кабмина сообщили, что в ходе встречи между двумя странами были обсуждены вопросы, касающиеся регионального и международного транспорта и связи, а также энергетические проекты.
Стороны подчеркнули важность продолжения работы по развитию транзитного потенциала региона и сочли целесообразным ускорить реализацию проектов, направленных на развитие и диверсификацию транспортных коммуникаций. И условились ускорить работу по так называемому «Восточно-Зангезурскому коридору» на основании подписанных ранее документов.