Генерал Багери и его коллеги ознакомились с положением пограничников и воинских частей, дислоцированных на границе с Азербайджаном.

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Багери прибыл сегодня, 19 июля, на границу с Азербайджаном и проверил готовность войск. Официальные иранские СМИ сообщают, что Багери посетил приграничный с Азербайджаном КПП Полдашт и берег реки Араз. Багери сопровождали другие высокопоставленные командиры иранской армии, в том числе главнокомандующий и его заместители.

Выступая перед войсками генерал сказал:

«Сегодня сила сдерживания вооруженных сил выше, чем когда-либо, и все подразделения вооруженных сил полностью готовы».

Багери добавил, что цель визита заключалась в проверке обороны на границе между Ираном и Азербайджаном.

«Во время инспекционного визита в части обороны и авиации мы испытывали гордость высоким моральным духом и уровнем подготовки армейских частей», — отметил он.

Главнокомандующий армией генерал-майор Абдолрахим Мусави в свою очередь заявил, что войска находятся в состоянии максимальной боевой готовности, постоянно следят за передвижениями противника и повышают свою боеготовность за счет модернизации техники.

Напомним, что еще с прошлого года Иран сосредоточил большое количество армейских сил в приграничных с Азербайджаном районах, в том числе на берегах реки Араз, и провел одно за другим два крупномасштабных военных учения. Иранские генералы, в том числе Корпус стражей исламской революции (КСИР), в разное время выступали с открытыми угрозами в адрес Азербайджана.

Азербайджан угрозы Ирана без ответа не оставил и провел масштабные военные учения на границе с этой страной, в том числе совместные с Турцией.

Правда, за последнее время Иран выступил с инициативами по ослаблению напряженности в отношениях с Азербайджаном и изменил агрессивную риторику в отношении северного соседа. Однако визит генерала Багери показывает, что до полной «разрядки» еще далеко.