В Миннауки и образования назвали стипендиатов Госпрограммы

134 кандидата получили стипендии в рамках Государственной программы по обучению молодежи на 2022-2026 годы в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран. Об этом сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, среди молодых людей, получивших стипендии, 6 человек поступили в Университетский колледж Лондона, 3 человека - в Гарвардский университет, 1 человек - в Массачусетский технологический институт, 2 человека - в ETH Zurich, 2 человека - в Имперский колледж Лондона, 3 человека - в Колумбийский университет и 1 человек - в Стэнфордский университет.

Вот некоторые из них.