Сабаильский суд арестовал «человека Наджмеддина Садыкова»

В Сабаильском районном суде Баку приняли решение арестовать Захида Нифталиева, бывшего сотрудника Министерства обороны, больше известного как «Шляпа Захид».

Как сообщает корреспондент haqqin.az, Нифталиев обвиняется в причинении ущерба на сумму более 42 миллионов манатов. Отмечается, что бывший военный, основав подставную компанию Şahin-KO, получил в Atabank более 42 миллионов манатов кредита, однако потратил их не по назначению. Воспользовавшись последующим банкротством банка, денег он не вернул.

Отметим, что ранее Захиду Нифталиеву было предъявлено обвинение во взяточничестве в крупном размере по предварительному сговору и злоупотреблении должностными полномочиям. Однако тогда он отделался штрафом в 10 тысяч манатов.

Нифталиев считается близким человеком экс-начальника Генштаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддина Садыкова.