Добивают Баласаняна

Бывшему «секретарю совбеза» сепаратистского режима в Карабахе, называющему себя «генералом», Виталию Баласаняну предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса. Об этом армянским СМИ рассказал его адвокат Рафаэль Мартиросян.

«Баласаняну предъявлены обвинения в хищении имущества, незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотиков, а также в угрозах насилия против представителя власти», - заявил адвокат.

По словам Мартиросяна, «прокуратура» обжаловала решение «суда общей юрисдикции», отклонившего ходатайство об аресте Баласаняна. Вопрос будет рассмотрен в «суде». Баласанян на данный момент выписался из больницы, добавил Мартиросян. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выяснить, какие телесные повреждения он мог получить за время лишения свободы.

13 июля Баласаняна, а также его сына и двоюродного брата задержали в его доме. Дом также обыскали. Против Баласаняна возбудили уголовное дело. 14 июля состояние здоровья Баласаняна ухудшилось, его госпитализировали. 17 июля суд отказался выдать санкцию на его арест.