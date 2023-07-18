Минюст отказал «Мусавату»

Министерство юстиции Азербайджана ответило отказом на обращение партии «Мусават» о перерегистрации. Об этом в соцсетях написал глава партии Ариф Гаджилы.

«В письме, направленном партии, отмечается, что из представленных в Минюст сведений о 5 212 членах нашей партии в отношении 2 766 информация оказалась «недостоверной», и потому мы должны провести уточнения. Также утверждается, что 250 человек на телефонные звонки из Минюста ответили, что не являются членами партии. В отношении 11 лиц сведения якобы были указаны повторно», - говорит Гаджилы.

Для устранения недостатков партии отведено 30 дней.

Гаджилы сказал, что партия рассматривает возможность предоставления в Минюст данных о еще нескольких тыс. членах партии, чтобы соответствовать цензу в 5 тыс.

Накануне Минюст заявил, что после того как вступил в силу новый закон, обязывающий членство в партиях не менее 5 тыс. человек, 31 партия заявила о самороспуске. 28 партий представили документы на перерегистрацию.