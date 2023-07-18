Военный аналитик: Россия ввела морскую блокаду Украины

Россия ввела морскую блокаду Украины. Так военный аналитик Bild Юлиан Рёпке прокомментировал ночные удары России по Одессе.

Рёпке напомнил, что ВС России атакуют город уже вторую ночь подряд после истечения 17 июля срока зерновой сделки.

«Своими ночными бомбардировками одесского порта Россия фактически ввела морскую блокаду Украины сразу по окончании зерновой сделки в понедельник. 12 грузовых судов застряли в украинских портах Одессы и Николаева, — заявил эксперт. — Ни один сухогруз не зашел в Украину с начала российских бомбардировок».

Рёпке называет происходящее «ракетной блокадой». Аналитик отмечает, что Россия не решается напрямую атаковать торговые суда под флагами разных стран, а вместо этого обстреливает территорию Украины. Удары эти делают работу зерновозов невозможной: страховщики судов отказываются посылать их туда, куда регулярно прилетают бомбы. Россия также не использует для ударов военные корабли, так как они могут быть уничтожены украинским ответным огнем. Вместо этого ВС РФ применяют ракеты, запускаемые в том числе из Крыма.