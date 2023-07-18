В Польше задержали агентов России: готовились взорвать поезда с оружием для Украины

В Польше задержали 15 человек, которых подозревают в работе на Россию. По версии следствия, они планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Об этом пишет Gazeta Polska со ссылкой на источники.

Согласно информации, это крупнейшая в истории российская разведывательная сеть, действовавшая в Польше. В нее входили граждане Беларуси, России и Украины.

Кроме подготовки диверсий, они должны были собирать для Москвы информацию, фотографировать военные и гражданские объекты, разжигать антиукраинские и антинатовские настроения.

По данным издания, за ними долго следили и задержали, когда «риск убийств стал слишком велик».