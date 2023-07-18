Пригожин обратился к наемникам в Беларуси: «На фронте происходит позор»

«Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время», — говорит Пригожин.

Он также заявил, что пока «Вагнер» будет находиться в Беларуси, они сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также попросил наемников обратить внимание, что белорусы встретили их «не только как героев, но и как братьев».

Пригожин призвал вагнеровцев «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку».

После этого Пригожин передал слово «командиру, тому, что дал нам имя «Вагнер». На видео мужчина, которого телеграм-каналы указали как Дмитрия Уткина, говорит, что он и есть «тот самый Вагнер». Его приветствуют громкими аплодисментами. «Большое всем спасибо за проделанную работу, благодаря этой работе имя ЧВК «Вагнер» прогремело на весь мир. …Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell», — говорит Уткин.