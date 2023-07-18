Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 18:03

Страны Евросоюза готовятся выйти из Договора к Энергетической хартии, препятствующего борьбе с глобальным изменением климата и позволяющего нефтегазовым компаниям выставлять иски правительствам в специальном суде. Напомним, что Договор к Энергетической хартии (или, как его называют, «Европейская энергетическая хартия»), к которому присоединились 50 стран, в том числе, Азербайджан, был принят в 1994 году и защищает интересы западных нефтяных компаний, работающих на постсоветском пространстве. Данное соглашение предусматривает также создание специального суда за пределами национальной юрисдикции любого из государств, присоединившихся к соглашению. То есть, если какой-то из западных компаний не нравится энергетическая политика правительства страны, на территории которой она работает, то эта компания может подать против него судебный иск, потребовать компенсации или даже настаивать на изменении политики правительства.

Такие суды, называемые «инвестиционным арбитражем», действуют с 1998 года, и за это время присудили нефтегазовым компаниям компенсации почти на 100 миллиардов долларов. Структуры, защищающие интересы нефтегазовых компаний, которые работают в республиках бывшего СССР, известны также, как «система тайных судов». Их неоднократно обвиняли в институциональной предвзятости, проблемах с саморегулированием и конфликте интересов. Отметим, что в 2016 году из Договора вышла Италия, а недавно к ней в одностороннем порядке присоединилась Франция, Испания, Германия, Словения, Польша и Нидерланды. Как сообщает шотландское издание The Scotsman, Договор к Энергетической хартии может позволить энергетическим компаниям получить от стран, в которых они работают, компенсацию в размере до 10 триллионов (!!) долларов. Дело в том, что европейские страны в рамках борьбы с изменением климата пытаются сегодня ограничить добычу нефти, газа и угля или отдать приоритет использованию возобновляемых источников энергии.