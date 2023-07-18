В украинском порту ударом России уничтожено 60 тысяч тонн зерна

В порту Черноморска в Одесской области Украины ударом российских войск были уничтожены 60 000 т зерна, которые должны были отправиться зерновым коридором еще два месяца назад. Об этом сообщили в среду в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, передают украинские СМИ.

«Ночью 18 и 19 июля Россия обстреляла объекты портовой инфраструктуры, которые были задействованы в «зерновой инициативе». Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск», - сказали в Минагрополитики.

По оценкам специалистов, «для полноценного восстановления объектов, пострадавших этой ночью, понадобится не менее года», отметили в министерстве.

«В порту Черноморска также уничтожены 60 000 т зерна, которое должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено по зерновому коридору еще 60 дней назад», - сообщили в министерстве.